O Tahiti Nui « sublime le aparima » en vidéo

La troupe O Tahiti Nui, dirigée en métropole par Tahia Cambet, a publié vendredi sur sa page Facebook un documentaire de 15 minutes consacré au aparima. Signification, mouvement, choix de la musique et rapport à la danse… « Aparima-L’art de la danse » évoque avec simplicité et beauté l’une des disciplines phare du ori tahiti.

« Aparima- L’art de la danse » est le titre du documentaire de 15 minutes réalisé par Michael Lahmi avec quatre danseuses de la troupe O Tahiti Nui et sa directrice, Tahia Cambet. La vidéo est très épurée avec des danseuses évoluant en noir sur un fond blanc, la musique contemporaine lancinante s’accordant parfaitement aux mouvements lents du aparima. Tahia Cambet explique que l’idée « était de montrer la beauté du aparima dans son ensemble ». Plusieurs des danseuses y évoquent la signification de cette danse particulière au sein du ori tahiti mais aussi sa technicité, « c’est une alliance parfaite entre la force et la fragilité ». Le documentaire partagé vendredi sur la page Facebook de la troupe a déjà emporté avec elle plus de 7 500 vues et 307 partages.