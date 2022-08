Obsèques de Mgr Coppenrath : circulation modifiée mardi matin

Les obsèques de Mgr Hubert Coppenrath se tiennent demain, mardi 2 août. La circulation dans le quartier de la Mission sera modifiée durant la matinée.

Les rues Monseigneur Paul Mazé et du Tira seront partiellement fermées à la circulation automobile demain, mardi 2 août 2022 entre 7 h 30 et 11 h 30, en raison des obsèques de Monseigneur Hubert Coppenrath, annonce la mairie de Papeete.

Les riverains devront emprunter le pont situé près du magasin Louise Wong Mission.

Après une première veillée dès dimanche à Maria No Te Hau et les hommages d’un certain nombre de paroisses, une autre se tient à partir de 15 heures ce lundi, avec notamment les paroisses de Moorea, de la côte Est, ainsi que celles de St Étienne de Punaauia et celles de Faa’a.

La messe des funérailles députera mardi à 9h30 et sera suivie de l’inhumation au cimetière des prêtres.