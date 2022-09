Océane Le Goff élue Miss Nouvelle-Calédonie 2022

Océane Le Goff, qui a grandi entre Moindou et le Foa sur la côte Ouest de la Grande Terre, est diplômée d’un bachelor à l’école de gestion et de commerce de Nouméa. Elle est aujourd’hui conseillère clientèle dans le secteur bancaire, et s’est en parallèle lancé dans l’entreprenariat. Elle a été choisie parmi huit prétendantes au titre de Miss Nouvelle-Calédonie 2022, lors d’une soirée d’élection au centre culturel du Mont-Dore. Sa première dauphine est Eugénie Marceau, suivie d’Alizée Bidault.