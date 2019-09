Octobre rose : informer, dépister, et soigner le cancer du sein

Comme chaque année le mois d’octobre est synonyme de mobilisation et de sensibilisation autour du cancer du sein, partout dans le monde. Le point sur les opérations de prévention et de communication.

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes. Pour l’heure, la seule arme à la disposition de la médecine pour le prévenir reste le dépistage. Et plus il est fait à temps, plus les chances de vaincre la maladie sont fortes. Plus de 95 %. Ce que confirme le docteur Carole Lafargue, en charge du dépistage du cancer du sein et de l’utérus à la direction de la Santé.

Même si, d’après Carole Lafargue, « Nous avons fait d’énormes progrès dans le traitement. Certaines femmes guérissent même si le stade est très tardif, mais c’est la lourdeur des traitements, sur laquelle il faut insister. Plus le dépistage est tardif plus le traitement va être lourd. »

Toutefois, même si le cancer est dépisté rapidement, cela n’empêche pas, dans certains cas, l’ablation de l’organe atteint. Mais la chirurgie reconstructrice mammaire fait des miracles de nos jours.

À l’écoute de ces éléments, on prend pleinement conscience de la nécessité des opérations médiatiques et de communication comme « Octobre rose ». D’autant qu’en Polynésie on enregistre chaque année de 130 à 140 nouveaux cas par an de femmes atteintes par cette pathologie.

Rappelons que le dépistage est gratuit tous les deux ans pour les femmes de 50 à 75 ans. Si certaines, qui ne rentrent pas dans ces critères, ont des doutes, elles peuvent se rendre directement chez le radiologue sans avoir besoin d’une ordonnance de leur généraliste.

Anne Haiti-Perrault est la présidente d’Amazones Pacific. Cette association a pour vocation de proposer une aide à toutes les femmes souffrant ou ayant souffert d’un cancer. Se rencontrer, échanger et partager afin de mieux vivre la maladie.

Ainsi diverses activités et ateliers seront proposés à partir du mois de novembre tels que bien-être, yoga, peinture sur tissus etc… À l’occasion d’Octobre rose, Amazones Pacific organisera du 7 au 12 octobre une grande exposition d’art où 20 artistes présenteront 40 œuvres, photographies, peintures, céramiques, sculptures… et les fonds récoltés seront reversés à l’association pour financer des actions.

Pour cette édition 2019 d’Octobre rose, la direction de la Santé promet une forte mobilisation de ses effectifs et des communes de Polynésie pour organiser des manifestations pour inciter au dépistage. Pour plus d’informations rendez-vous sur le site Internet de la direction de la Santé et sur sa page FaceBook ainsi que sur la page Ea’ttitude

Infos pratiques :

Amazones Pacific : 87 38 90 39 ou [email protected]