OFC Nations Cup : Tahiti réussit son entrée en lice

Vainqueurs de leur premier match 2-0 contre Samoa, les footballeurs Tahitiens sont deuxième du groupe B. Les Toa Aito sont déjà très bien partis pour se qualifier en demi-finales, alors qu’il leur reste deux matchs à jouer dans ce premier tour de la Coupe des Nations d’Océanie, organisé à Fidji. Le pays hôte a pris la tête du groupe, après son large succès contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée (5-1).

Les Tahitiens se devaient de réaliser une performance solide en ouverture de la compétition. « Après ce premier match contre Samoa, on saura où on en est », nous expliquait le sélectionneur Samuel Garcia avant la rencontre. Contrat rempli pour les Toa Aito, vainqueurs 2-0 pour leur retour sur la scène continentale, sept mois après leur décevante 5e place aux Jeux du Pacifique. Face à une équipe essentiellement composée de binationaux évoluant dans des championnats étrangers, les Tahitiens ont fait la différence grâce à deux buts inscrits en première période.

« Filou » homme du match

D’abord avec l’ailier Matéo Degrumelle, buteur dès la 4e minute de jeu, sur une passe de Manuarii Shan, et bien aidé sur le coup par un gardien adverse peu adroit, alors que sa déviation semblait manquer de puissance. Le joueur de l’équipe réserve du Havre (Ligue 1) intégré cette année à la sélection, puisqu’il a des origines à Raiatea, signait ainsi sa deuxième réalisation en cinq apparitions sous les couleurs du fenua. C’est ensuite le capitaine, et futur homme du match, « Filou » Teaonui Tehau qui creusait l’écart, peu avant la demi-heure de jeu, en reprenant avec lucidité un centre d’Eddy Kaspard, initialement destiné à Ariurra Labaste. De leur côté les Samoans ont touché la barre transversale en fin de première période, mais n’ont jamais réussi à revenir au score, face à une équipe tahitienne bien en place.

🥇 Congratulations to Tahiti’s Teaonui Tehau and Fiji’s Thomas Dunn on winning Player of the Match in today’s Group B action in Suva! Watch extended highlights and full match replays FREE on FIFA+https://t.co/sVBV8cO3Y9#OMNC pic.twitter.com/aJnr3ZT6PA — Oceania Football Confederation (@OFCfootball) June 16, 2024

Forts de ce succès, les Tahitiens figurent à la deuxième place du groupe B, et ont déjà pris une belle option en vue de la qualification en demi-finales, puisque Fidji a dominé la Papouasie Nouvelle-Guinée (5-1). Le pays hôte de cette phase de groupe retrouvera Tahiti vendredi prochain. Entre temps, les Tahitiens auront affronté PNG mardi, et les Fidjiens auront joué contre Samoa. Les deux premiers du groupe seront qualifiés en demies, organisées au Vanuatu. Le premier affrontera le deuxième du groupe A, et inversement, où sont opposées la Nouvelle-Zélande, les îles Salomon et le Vanuatu.