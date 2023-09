OFC U16 : premières de leur groupe, les Tamahine Ura en demi-finales

Les Tahitiennes ont battu, mardi soir au stade Pater, l’équipe des Tonga 2 à 1 dans le championnat d’Océanie U16. De quoi leur permettre de prendre la tête du groupe A et donc d’éviter l’ogre néo-zélandais en demi-finale. Il faudra quoi qu’il arrive finir premier de la compétition pour se qualifier pour la Coupe du Monde Fifa des moins de 17 ans.

La combativité, maître mot des Tamahine Ura hier soir. L’équipe féminine des moins de 16 ans affrontait à Pater les Tongiennes avec en jeu une qualification pour les demi-finales du championnat d’Océanie de l’OFC. Un match très équilibré, surtout en première période, où les rouges ont beaucoup fait passer le ballon, mais butaient systématiquement sur la défense adverse pour concrétiser. Et ce sont les Tongiennes qui prennent l’avantage avec un but sur coup franc de leur capitaine Tema Tonga, seule réelle occasion de première période. Mais le passage au vestiaire a visiblement fait du bien aux locales : Turere Tupahururu égalise en deuxième mi-temps, et Willany Kautai vient sceller la victoire de la tête dans les dernières minutes du temps réglementaire.

Cette nouvelle victoire, après le 4-0 contre les Salomon samedi dernier et le nul d’ouverture contre la Nouvelle-Calédonie voilà une semaine, permet aux Tamahine Ura de prendre la tête du groupe A. Et donc d’aborder les demi-finales dans les meilleures dispositions : selon toute vraisemblance, elles éviteront les Néo-Zélandaises, qui ont remporté à chaque édition, pour affronter samedi le gagnant du match Fidji – Cook, prévu ce mercredi soir. En cas de victoire toutefois, et à moins que les Tongiennes ne viennent à bout des favorites ce weekend, les Tahitiennes retrouveront ces Néo-Zélandaises en finale mardi. En jeu : une place pour la Coupe du Monde Fifa U17, qui doit se dérouler en novembre 2024 en République Dominicaine.

Maerehia Dehors, autrice de plusieurs occasions, a été nommée joueuse du match :