Omai, explorateur polynésien du XVIIIe siècle, de retour à Tahiti en 2023… La pièce de Titaua Porcher sera de nouveau présentée, vendredi 15 et samedi 16 septembre au Petit théâtre de la Maison de la culture.

Ma’i, connu aussi sous le nom de Omai, a accompagné Cook jusqu’en Angleterre où il a été présenté à la cour. De 1774 à 1776, il a vécu au Royaume-Uni avant de revenir sur sa terre natale. C’est une discussion entre son frère et John Mairai sur ce personnage et son parcours extraordinaire qui donne l’idée à Titaua Porcher, écrivain et metteur en scène, de parachuter l’explorateur polynésien du XVIIIe siècle dans la Polynésie d’aujourd’hui. Le voici, déambulant en plein centre de Papeete où il rencontre plusieurs personnes : des jeunes écoutant leur boombox, une passante tatouée, un commerçant chinois, une femme transgenre… Renvoyé par Dieu sur terre, il doit délivrer un message salvateur au monde. Titaua Porcher fait le portrait en creux du Tahiti moderne à travers la perception qu’en a le héros de la pièce, frappé par « le bruit, les odeurs, l’absence de nature, les gens qui ne connaissent plus leur langue ou le sens des tatouages, la disparition d’une certaine hiérarchie. Mais il est aussi émerveillé par certains aspects de notre monde », avait-elle expliqué à Radio1. Créée début février de cette année, la pièce a déjà été présentée à Paea et à Papeete. Les 12 comédiens seront de nouveau sur scène ce vendredi et samedi, au Petit théâtre de la Maison de la culture.

Les billets sont en vente sur Ticket-Pacific.pf, dans les magasins Carrefour et à l’accueil de vos radio à Fare Ute.