Oi Rio Pro : Michel Bourez se qualifie pour les huitièmes

Opposé au Brésilien Caio Ibelli en seizièmes à Rio, Michel Bourez s’est imposé avec un score de 11.44 points contre 6.10 points. C’est avec ses deux premières vagues surfées que le Spartan a fait la différence.

C’est sur un plan d’eau très agité que se sont déroulés les seizièmes de finale de la Rio Pro au Brésil ce vendredi. Le vent soufflant du large rendait très difficile le choix des vague, celles-ci s’écrasant mollement à peine levées. Dans de telles conditions, difficile pour les compétiteurs de marquer énormément de points. C’est avec ses deux premières vagues que le surfeur de Mataiea, Michel Bourez, a engrangé un maximum de points : 6.67 pour la première et 4.77 pour la deuxième, les trois autres vagues surfées étant notées 2.77 points, 3.83 points et 0.27 points. Son adversaire du jour, Caio Ibelli en a surfé dix. Malheureusement pour le Brésilien son plus gros score était de 4.17 points et le deuxième 1.93 points. Michel Bourez avec 11.44 points se voit donc qualifié pour le quatrième tour, les huitièmes de finale.