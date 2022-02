Omicron : 20 hospitalisés ce lundi, dont 5 en réanimation

Le nombre de patients pris en charge pour des symptômes graves de Covid a doublé ce weekend. L’hôpital reste loin de la saturation, mais le nombre de patients Covid en réanimation monte lui aussi.

Pas de frein dans l’épidémie. C’est ce que semblent indiquer les derniers chiffres de la direction de la Santé. Avec 6281 cas actifs, la Polynésie se rapproche des niveaux atteints au pic de la crise Delta, à la fin du mois d’août 2021. Les autorités avaient jeté l’éponge du dépistage et du décompte des cas alors que le fenua atteignait une incidence d’environ 3 000 cas sur 7 jours et pour 100 000 habitants. Cette même incidence est évaluée aujourd’hui à 2 276 cas, sans compter les nombreuses contaminations non symptomatiques qui ne sont pas dépistées.

À l’hôpital, pourtant, la situation est tout autre que lors de la dernière vague, particulièrement meurtrière. À incidence comparable, la Polynésie comptait environ 300 personnes prises en charge pour des symptômes graves de Covid, dont près d’une quarantaine en réanimation. Aujourd’hui, la filière Covid du CHPF n’accueille « que » 20 patients (en plus de la quarantaine de covidés soignés pour une autre pathologie), dont 5 ont été placés en réanimation. La saturation n’est pas encore là, mais la hausse est certaine : le nombre d’hospitalisés a été multiplié par 5 en une semaine.

Autre différence de poids avec août dernier : la vague d’Omicron, entamée à la fin du mois de décembre, n’a pour l’instant causé qu’un décès, il y a une dizaine de jours. Le taux de vaccination de la Polynésie est lui aussi très différent : 78,9% de schéma vaccinaux complets chez les plus de 12 ans ce lundi, deux fois plus que lorsque que le nombre de cas de Delta commençait à grimper.