Omicron : plus d’isolement systématique en cas d’absence de symptômes

La direction de la Santé a mis à jour ses recommandations d’isolement. Vu la propagation très rapide d’Omicron, il n’est plus jugé nécessaire de rester chez soi en cas de contamination sans symptômes. À condition toutefois d’être vacciné, et de pouvoir respecter les gestes barrières sur son lieu d’activité.

Une avalanche de contaminations, et un, pour l’instant, un léger remous à l’hôpital. Face aux conséquences sanitaires pour l’instant modérées d’Omicron, le Haussariat avait prôné la prudence et la précaution, assurant que le pass vaccinal était toujours plus que nécessaire. Les autorités sanitaires du Pays, elles aussi, appellent à la vigilance, au dépistage en cas de doute et à l’application des gestes barrières. Mais considèrent tout de même qu’il convient d’assouplir certaines règles. Notamment sur l’isolement.

Pour les personnes pleinement vaccinées, l’arrêt de travail et l’isolement de 7 jours est toujours recommandé en cas de symptômes, même légers. La sortie d’isolement est toujours conditionnée à un arrêt des symptômes de 48 heures. Mais en cas de formes asymptomatiques, très fréquentes avec Omicron et parmi la population vaccinée, les autorités recommandent désormais, si le télétravail n’est pas possible, de poursuivre son activité sur site. À condition bien sûr de respecter les gestes barrières (masque, distanciation, notamment pendant les repas, hygiène des mains et aération des locaux). Du côté des non-vaccinés (ou schéma incomplet), cette poursuite de l’activité est aussi possible, mais seulement si le site de travail permet d’éviter tout contact prolongé. Dans le cas contraire, ou si l’infection est symptomatique, c’est un isolement de 10 jours qui est recommandé.