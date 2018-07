« On va regarder les missions et après on mettra les moyens »

Le ministre de l’Action et des Comptes publics a visité vendredi matin la direction régionale des douanes. Sujet principal de cette rencontre, les moyens déployés pour la lutte contre le narcotrafic. Interrogé sur le non remplacement de la vedette Arafenua, échouée en 2014, Gérald Darmanin a indiqué qu’il était venu pour « constater la façon dont les choses se passent pour ensuite mettre les moyens ».

Arrivé vendredi matin, le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a visité la direction régionale des douanes et des droits indirects. L’occasion notamment d’évoquer l’implication des douanes dans la lutte contre le narcotrafic, avec notamment les importantes récentes saisies. « On le sait la route des narcotrafiquants passe également par les eaux de Polynésie » a indique le ministre. Mais avec plus de 5 millions de km² de surface maritime, la douane a-t-elle assez de moyens ? « La solution, c’est jamais toujours plus de moyens » a répondu Gérald Darmanin en mettant en avant les moyens technologiques et le développement de coopération entre les services et avec les états voisins. Pour autant, depuis 2014 et l’échouage de l’Arafenua, la douane de Polynésie est privée de sa vedette. Le ministre est donc venu « constater comment on peut aider davantage nos douaniers dans nos priorités » pour ensuite « mettre les moyens ».