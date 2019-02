« On vit dans la peur à chaque fois qu’il pleut »

Samedi soir dans le quartier de Tenaho à Pirae, des habitants ont été évacués vers la mairie en raison des intempéries et d’une coupure de courant consécutive à la chute d’un tronc d’arbre sur des fils électriques. Aldrick Tahi, un habitant du quartier, témoigne et explique qu’il pense de plus en plus à déménager. « On vit dans la peur à chaque fois qu’il y a du vent ou qu’il pleut ».

Il était entre 20 et 21 heures samedi soir dans le quartier Tenaho à Pirae, lorsque les pompiers sont intervenus au départ pour un « secours à victime ». Une fois sur place, les secouristes se sont rapidement rendus compte du danger encouru par les habitants du quartier en raison des pluies et du vent. Des risques d’éboulement et d’inondations notamment. Les pompiers ont donc décidé de mettre les familles en sécurité et de les évacuer au niveau de la mairie de Pirae, comme l’explique le pompier Steven Apiu.

Depuis les intempéries de fin 2017, la municipalité se tient prête à accueillir ses administrés en cas d’évènement météorologique exceptionnel. Elle met à disposition la salle polyvalente, ainsi que des matelas et du personnel. Lorsqu’une vigilance météo est en cours, pompiers, policiers municipaux et agents du parc à matériel se tiennent en alerte, assure-t-on à la mairie.

Aldrick Tahi fait partie des personnes qui ont été relogées à l’hôtel de ville en attendant que le temps se calme. Dans ce genre de situation, il salue surtout la solidarité entre les voisins. « C’est pour cela que j’aime mon quartier. » Mais malgré cet amour, Aldrick pense de plus en plus à déménager pour cesser de « vivre dans la peur ».

Certains habitants de Tenaho n’ont pas voulu évacuer et ont préféré rester chez eux, craignant notamment les vols. Ceux-ci ont tout de même mis leurs enfants à l’abri. C’est le cas des Tefafano qui ont envoyé leurs enfants dans leur famille à Punaauia. Avec certains jeunes du quartier, ils ont même décidé de veiller et d’alerter les voisins au moindre problème.

Et comme si ça ne suffisait pas, en début de soirée un tronc d’arbre est tombé sur les fils électriques du quartier. Ce qui a provoqué une panne de courant et plongé plusieurs habitations dans le noir une bonne partie de la nuit. La famille Pomare s’est retrouvée privée d’électricité, mais cela ne l’a pas empêché de continuer le repas de famille. Malgré les mauvais souvenirs de 2017, les Pomare ont décidé de rester positifs !