Onati fait un geste commercial après la panne de jeudi

Après une coupure de quatre heures dans la nuit de mercredi à jeudi, et une remise en service qui a pris toute la journée, Onati annonce que la facturation de tous ses abonnés mobiles a été suspendue pour la période allant de jeudi à 3 heures du matin à 23h15.

Jeudi matin, les abonnés Vini se sont réveillés sans services mobiles ou presque : des perturbations sur les appels, les SMS et la connexion Internet, qui ont commencé par une coupure totale à 3 heures du matin et se sont poursuivies lors d’une « remise en service forcée et progressive » entamée à 7 heures. En fin de matinée, la situation était quasiment revenue à la normale, et à 20 heures tout était rentré dans l’ordre.

Et pour répondre aux nombreux abonnés qui soulignaient que leur facture, elle, n’était pas interrompue, l’opérateur a décidé de faire un geste commercial. « Par souci d’équité et de transparence, la facturation a été suspendue pour l’ensemble de nos abonnés mobiles jusqu’à 23h15 hier (jeudi, ndr), même si la majorité d’entre eux avaient retrouvé leurs services entre 7h00 et 20h00 », annonce Onati ce vendredi, qui présente ses excuses pour les désagréments rencontrés.