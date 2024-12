Onati prêt à affronter l’afflux des fêtes de fin d’année

Comme chaque année, la période des fêtes marque un pic d’activité sur les réseaux téléphoniques au fenua. Les appels augmentent de 14 % à 20 % le 24 décembre, tandis que les SMS explosent de 150 % à 167 % au réveillon du Nouvel An. Entre le 20 décembre et le 6 janvier, période qualifiée de « sensible », Onati applique « un gel technique » pour éviter tout risque de coupure et garantir une connexion fluide à ses abonnés.

Pas de maintenance sur les réseaux Vini pendant 10 jours. C’est de cette manière que l’opérateur de téléphonie historique du fenua, qui a classé la période du 20 décembre au 6 janvier comme « sensible ». Car pour les fêtes, chaque année, la société note une hausse du trafic sur ses réseaux. Une hausse progressive avec des pics : à Noël, on parle ainsi d’une augmentation des appels de 14 % à 20% et de 150% à 167% des SMS le 31. « Aujourd’hui, nos équipements peuvent facilement absorber l’afflux prévu », rassure toutefois Thierry Morel, responsable du service révision des réseaux chez Onati. Pour lui, le défi est surtout de réussir à garantir un réseau mobile fluide et de qualité alors que « tout le monde est dessus ». Pour y parvenir, la société suspend ses opérations de maintenance – un « gel technique », donc – de ses réseaux fixe et mobiles tant de téléphonie que d’Internet. « Cela nous permet de réduire considérablement les risques de coupures », assure le responsable. Pas de révolution technique cette année : les équipements en place se suffisent. Mais Onati dit redoubler de vigilance. « Notre attention va être particulièrement tournée sur ce qu’on appelle les cœurs de chaînes. C’est-à-dire tous les équipements qui gèrent le trafic et qui gèrent les abonnés. Ensuite, on vérifie les grosses artères vers l’international et vers les différents sites que l’on a en Polynésie », précise encore Thierry Morel.

Un système « bien huilé » qui comprend bien sûr une équipe d’astreinte qui veille, en continu, jour et nuit. Elle est composée de cadres, mais surtout de techniciens qui ont chacun une spécialité ce qui permet à Onati « de couvrir tous les aspects techniques rapidement ». Thierry Morel précise aussi que « tout le réseau est traité de manière équitable » et que cette surveillance accrue est valable tant dans les zones urbaines que rurales.