Ono’u 2017 : beau comme un camion !

Le Festival Ono’u 2017 c’est parti ! Soirée d’inauguration dimanche soir rue au bout de l’Avenue Georges Clémenceau barrée pour l’occasion. Au menu : rencontre avec les graffeurs et découverte de la première fresque animée en vidéo-mapping

Dimanche soir le public a pu découvrir la première fresque du Festival. une fresque réalisée par un trio d’artistes venu de Lyon. Aux bombes de peinture les graffeurs Kalouf et Romain Lardanchet. Et à la nuit tombée la fresque est devenue vivante par des effets lumineux et des séquences vidéo / mapping grâce à l’artiste par MRZL, un véritable architecte des lumières. Autre temps fort de la soirée, un des partenaires du Festival avait confié aux graffeurs Inkie et Rival, les trois côtés d’un de ses camions de livraison. Une façon originale de s’associer au Festival et d’en faire la publicité lors des prochaines tournées de livraison du camion.

Dés demain les artistes graffeurs invités prendront possession des murs de la ville de Papeete comme nous l’explique Jean Ozonder co-fondateur du Festival Ono’u.

Vous pouvez retrouver la vidéo-mapping de la fresque de Kalouf, Lardanchet et MRZL sur la page Facebook de Radio1. Et tout le programme de la semaine à venir du festival et notamment l’emplacement des murs confiés aux artistes sur la page facebook Ono’u