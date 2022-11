Ono’u : artistes et jeunes du quartier rénovent Vaitavatava

Cinq artistes professionnels de Ono’u et trois artistes en herbe ont démarré jeudi dernier l’élaboration d’une fresque géante sur les murs extérieurs de la résidence Vaitavatava à Papeete. Cette initiative, portée par l’OPH en partenariat avec Ono’u, est un projet artistique mais aussi une manière de travailler la cohésion sociale.

L’art s’invite sur la façade de la résidence Vaitavatava à Papeete. Dans la continuité du partenariat créé en 2019 entre l’Office polynésien de l’habitat (OPH) et le festival international de street art Ono’u, une nouvelle fresque est sur le point de voir le jour. Après des travaux de rénovation pour réhabiliter et préparer les murs de la résidence, l’équipe composée de 8 artistes s’attelle désormais à l’élaboration de l’œuvre. Parmi eux, cinq professionnels, Tearii Flohr, Sarah Viault, Richard Barri, Heiarii Metua et Kilian Ekouma. Trois jeunes peintres en herbe se sont aussi greffés à l’équipe, André Tahi mais aussi deux artistes de Vaitavatava, Teaue Teihotaata et Samy Nine, se penchent donc depuis jeudi sur les 700m2 qui leur sont réservés. Si la conception du visuel n’a pas été simple à faire vu la longueur de la façade, les artistes ont tout de même réussi à imaginer des tableaux qui ont du sens et qui répondent aux attentes des quelque 1 200 personnes qui vivent dans ces logements. « L’objectif ce n’est pas juste de faire des fresques », explique Sarah Roopinia, fondatrice de Ono’u. Dans des projets de cohésion sociale comme ceux mis en place avec l’OPH, l’aspect collaboratif à toute son importance. « Il faut que les gens se sentent concernés, qu’ils participent à la création des œuvres, mais aussi aux choix des thèmes pour que cela reflète leur histoire, leur origine et qu’ils en deviennent les gardiens », précise encore la jeune femme.

Plusieurs visuels vont voir le jour sur ce bâtiment social emblématique de Papeete. Avec sur la partie droite de la façade une œuvre qui fait écho aux temps anciens, sur la gauche des scènes de la vie quotidienne, et au centre une ode à la légende de Hotuhiva, une princesse de l’île de Huahine dont sont originaire une bonne partie des habitants de Vaitavatava. Et parmi ceux qui sont impliqués dans ce projet, un jeune homme de 21 ans, Teaue Teihotaata, qui vit depuis toujours dans la résidence. Passionné de photo, mais aussi de peinture, le jeune homme fait partie des volontaires. Pour lui, cette expérience est l’occasion rêvée de montrer ce qu’il sait faire. « Quand j’étais au lycée et que je peignais sur les murs, je me faisais courser du coup, je me suis dit que c’était une opportunité de connaître des personnes avec qui je pourrais faire ça, mais de manière légale », explique le jeune homme.

Les artistes devraient terminer la totalité de l’œuvre vendredi prochain.