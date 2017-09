ONO’U : Et que la fête (des murs) commence !

Ono’u vous donne rendez-vous ce dimanche 1er octobre à partir de 16h avec sa soirée d’ouverture. Une grande soirée d’ouverture, en accès libre et gratuit, en plein centre-ville de Papeete

La grande fête Ono’u commence. Et ce sera ce dimanche 1er octobre à partir de 16h au coeur de Papeete avec la découverte de la fresque « inaugurale » de la quatrième édition d’Ono’u.

C’est un trio d’artistes venus de Lyon qui a réalisé cette fresque afin qu’elle soit prête pour le lancement officiel du festival international polynésien du graffiti .

A l’œuvre et aux bombes de peinture, le graffeur français Kalouf. L’’un des graffeurs les plus doués de sa génération, déjà bien connu et apprécié à Tahiti. Souvenez-vous, l’an dernier il avait peint un Puma majestueux sur le mur du collège Tipearui.

Il est associé à Romain Lardanchet, un artiste lyonnais dont l’imagination et la technique ont fait la réputation.

Ce dimanche, à la nuit tombée, la fresque sera rendue vivante par des effets lumineux et des séquences vidéo / mapping créées spécialement par MRZL « un architecte des lumières » qui animera en avant première cette première oeuvre murale de l’édition 2017 du Festival.

De 17h à 19h des artistes de renommée mondiale réaliseront des performances de graffiti en live. Pendant cette soirée le public aura également l’occasion de découvrir pour la première fois à Tahiti le génie créatif de Astro, un artiste qui réalise des murs de plus en plus vertigineux avec des effets en 3D…

On y retrouvera aussi l’univers graphique coloré inimitable de Marko93 qui avait déjà émerveillé les jeunes à Papeete et à Raiatea l’an dernier avec ses magnifiques félins colorés. L’Artiste anglais Inkie, une personnalité incontournable dans l’histoire du Graffiti en Angleterre sera également de la fête ainsi que les jeunes artistes polynésiens Abuz et Rival qui travailleront de concert avec les internationaux lors des performances de la soirée d’ouverture…

Des ateliers d’initiation gratuits et ouverts à toutes et à tous seront proposés de 17h à 18h30, avant l’animation (mapping) de la fresque en nocturne.

Pendant ce premier rendez-vous ONO’U, le programme de la semaine du festival 2017 sera présenté aux amateurs de street art avec les artistes du festival (voir affiche) ainsi que les emplacements des murs qui seront peints en ville.

Plus d’infos sur le programme, sur les artistes invités et sur le Festival qui cette année encore se déplacera à Raiatea sur la page FB Ono’U.