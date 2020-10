Onze grands électeurs déposent un recours contre les sénatoriales

Un recours contre l’élection des deux sénateurs de la Polynésie française, Teva Rohfritsch et Lana Tetuanui, a été déposé mercredi devant le Conseil constitutionnel. Onze signataires, dont trois candidats, l’ont co-signé pour protester contre un « système » hérité du passé.

Le Conseil constitutionnel a reçu mercredi un recours émanant de 11 grands électeurs polynésiens contre l’élection au Sénat, le 27 septembre dernier, de Teva Rohfritsch et Lana Tetuanui. Le Conseil constitutionnel a estimé le recours recevable et le dossier complet, assurent les requérants.

Parmi les signataires, 3 candidats – Christian Vernaudon, qui assure que le recours n’est pas de son initiative : « On m’a appelé pour me demander si j’étais partant et profiter de mon expérience »; son binôme, Lydia Nouveau ; et Sylviane Terooatea, binôme de Nuihau Laurey. Il faut rappeler que Christian Vernaudon avait bien, avec Tauhiti Nena et Sylviane Terooatea, été à l’origine du recours qui avait abouti à l’annulation de l’élection en 2014 de Vincent Dubois et Teura Iriti, ouvrant les portes du Sénat à Nuihau Laurey et Lana Tetuanui.

« Un système, hérité du système Flosse et devenu le système Fritch : carotte, bâton, corruption »

Les autres signataires sont Christiane Kelley, suppléante de Nuihau Laurey ; Yolande Bennett, 2e adjointe au maire de Arue ; Monia Amaru, conseillère municipale de Hitiaa O Te Ra ; Woullingson Raufauore, maire de Maupiti ; Octave Riaria, 3e adjoint au maire de Rapa ; Mike Chang Ah You, 1er adjoint au maire de Paea ; Bruno Sandras, conseiller municipal de Papara, et Tauhiti Nena, conseiller municipal de Papeete.

Les signataires ne veulent pas dévoiler les arguments développés dans ce recours : « Comme nous avons l’esprit sportif, dit Christian Vernaudon, nous allons laisser les sénateurs élus en prendre connaissance d’abord. S’ils ont envie de commenter, qu’ils le fassent. » Tout au plus évoque-t-il « un système, hérité du système Flosse et devenu le système Fritch : carotte, bâton, corruption. Et tout ça a commencé avec le premier tour des élections municipales. Ce n’est pas une question d’être mauvais perdants », dit-il. On peut imaginer le désormais classique argument de l’utilisation des moyens du Pays au service des candidats Tapura.

En 2014, le Conseil constitutionnel avait rendu sa décision en 4 mois. En tout état de cause il attendra au moins les 10 semaines imparties pour le dépôt des comptes de campagne.