Opération bouturage de coraux pour la Saga

Un petit groupe d’enfants de la Saga a participé vendredi matin à un atelier « bouturage de coraux » dans le lagon de Mataeia. Avant de se rendre sur le motu Puuru, les enfants en ont appris un peu plus sur les coraux, leurs rôles dans l’écosystème marin, la reproduction et les différentes familles. Les biologistes en herbe ont aussi été sensibilisés à l’état de santé des coraux qui sont essentiels pour préserver la biodiversité. L’atelier bouturage consistait ensuite à récupérer des coraux morts, les accrocher à des bouts vivants avant de les fixer sur une « patate » de corail afin qu’il grandisse. La commune de Teva i Uta souhaite poursuivre ce travail avec les élèves de CM1 et CM2 en développant une aire marine dédiée.