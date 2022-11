Alors qu’il était en transit entre les Tuamotu et les Tonga, un voilier a essuyé une tempête touchant ses voiles, son moteur et sa radio. Le JRCC lui a porté assistance alors qu’il se trouvait entre Maupiti et Bora Bora, où il a été pris en charge par une ambulance.

C’est le pilote portuaire qui se trouvait à bord dun navire de croisière Norvegian Spirit qui a reçu l’appel de détresse par VHF. Un voilier se signalait en difficulté et en panne de carburant entre Maupiti et Bora bora. Prévenu, le JRCC tente alors à plusieurs reprises de prendre contact avec le navire, sans résultat, et sollicite donc les navires présents dans le secteur pour effectuer un relais VHF. « Malheureusement sans davantage de succès », note le centre de coordination des secours. Une embarcation communale de Bora Bora est donc mobilisée pour lui porter assistance avec à son bord un équipage mixte composé de pompiers, d’un policier municipal et d’équipiers de la Fédération des secours en mer.

Le voilier est localisé, et le skipper explique aux secouristes qu’il était en difficulté depuis déjà 10 jours. « Alors qu’il était aux abords de Manuae et Motu One, en transit entre les Tuamotu et les Tonga, il a essuyé une tempête ayant porté atteinte à ses voiles, son moteur et sa radio principale, explique le JRCC. Il a navigué sous voile secondaire pour rentrer réparer à Raiatea ». Épuisé après plusieurs jours de navigation dans des conditions dégradées, le skipper s’est résolu, une fois assez proche des côtes, à lancer un appel de détresse avec une VHF portative. Une consultation médicale a été organisée avec le SAMU PF pendant le remorquage vers Bora Bora où le skipper a été pris en charge par une ambulance.

Le JRCC rappelle l’absolue nécessité d’embarquer des moyens de communication en état de fonctionnement, d’enregistrer/de faire enregistrer sa balise de détresse COSPAS SARSAT sur le site dédié et l’utiliser en cas de nécessité.

