Opération « échange ton vieux casque » avant Noël

La gendarmerie organise pour la troisième fois dans l’année l’opération « échange ton vieux casque », les trois prochains mercredi à 14 heures à Mahina, Taravao et Faa’a.

Pour cette troisième et dernière opération « échange ton vieux casque » de cette année, la gendarmerie remettra 200 bons de 7 500 Fcfp valables pour l’achat d’un casque neuf, en échange d’un casque hors d’usage. Trois rendez-vous sont donnés aux scootéristes et autres motards, les mercredi 4, 11 et 18 décembre à 14 heures. Le 4 décembre à Champion Mahina, le 11 décembre à Carrefour Taravao et le 18 décembre au magasin Granny’s de Pamatai.

Pour rappel, le port d’un casque homologué est obligatoire pour la conduite d’un deux-roues motorisé. L’amende pour conduite sans casque est de 16 100 Fcfp.