Opération Fetia Noera de la DPDJ, « aider sans stigmatiser »

La Direction de la prévention de la délinquance de la jeunesse a réuni les familles au parc Paofai pour un moment festif à quelques jours de Noël. Parmi celles qui ont répondu présent, une quarantaine se sont désignées comme familles en difficulté. Elles ont chacune reçu un lot de dons préparé avec soin, en fonction des difficultés qu’elles rencontrent.

À la veille de Noël, la Direction de la Prévention de la Délinquance de la Jeunesse a offert aux familles l’occasion de passer un moment festif en extérieur. Les parents et les enfants se sont donc retrouvés mercredi pour une fin de journée pleine de surprises au parc Paofai. Au programme la projection d’un film de Noël, mais aussi un concert, la visite du père Noël et une distribution de bonbons. Une action ouverte à tous, mais durant laquelle la DPDJ souhaitait aussi favoriser les familles en difficulté sans les stigmatiser. « On voulait répondre aux besoins des familles qui se sont identifiées, explique Teiva Manutahi, directeur de la DPDJ. Des familles qui ont eu le courage et la force de témoigner combien, à la veille de Noël, elles s’apprêtaient à passer un Noël triste. »

Parmi les nombreuses familles qui ont fait le déplacement, une quarantaine sont en difficulté. Des familles qui n’ont donc pas été désignées par les mairies ou les affaires sociales, mais qui se sont elles-mêmes fait connaître. Une stratégie solidaire innovante qui voulait appeler les familles à être actrices de leur bonheur. Contrairement aux événements solidaires organisés ces dernières semaines, celui-ci proposait à ceux qui s’estimaient dans le besoin de se faire connaître via un formulaire sur Internet. « Je me suis inscrite par le biais de Facebook, explique une mère de famille. Sur les quatre personnes à qui j’ai fait passer le message, nous ne sommes que deux à avoir été retenus. »

En effet, le protocole imaginé par les organisateurs voulait que les familles s’expriment sur leur situation et leur besoin à quelques jours de Noël pour pouvoir répondre au mieux à leurs attentes. Au total, plus de 115 personnes ont pu bénéficier des nombreux dons récoltés.