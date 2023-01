Opération portes ouvertes à La Mennais le 4 février

Pour la toute première fois depuis son ouverture, l’établissement privé va accueillir le public à l’occasion d’une journée portes ouvertes. La direction et les élèves invitent les futurs élèves potentiels à venir découvrir les infrastructures du collège-lycée et convie aussi les anciens à venir se remémorer leurs plus belles années.

Déjà 163 ans se sont écoulés depuis la pose de la première pierre du collège-lycée La Mennais. Situé en plein cœur de Papeete, l’établissement bâti sur 5 hectares accueille chaque année plus de 2000 élèves, de la 6e à la terminale, et propose aussi des BTS. Si la direction tient à garder son ADN en tant qu’institut catholique, elle veut par contre casser l’image d’un collège extrêmement strict et austère. « On est un établissement catholique qui se veut moderne, explique Valérie Faua, directrice du CLM. On est attaché à notre histoire mais on est tourné vers l’avenir. »

Ces dix dernières années, l’établissement a considérablement fait évoluer sa carte de formations. Les collégiens et les lycéens expérimentent aujourd’hui des dispositifs innovants comme l’option facultative LCE, réservée aux collégiens motivés par la langue anglaise ou encore les sections européennes pour les lycéens. La Mennais accorde aussi une place aux filières technologiques et propose même une filière sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D) destinée à ceux qui veulent concilier innovation technologique et respect de l’environnement. Vous pourrez découvrir le panel des formations proposées ainsi que toutes les infrastructures de l’établissement le 4 février prochain de 8h à 12h.