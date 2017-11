Opération « repas malin » pour réduire les déchets

A l’occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets, la CCISM organise à partir de lundi l’opération « Mon repas malin ». Le principe est simple, aller chercher son repas du midi avec ses propres couverts et boîtes pour réduire au maximum l’utilisation des emballages en plastique. Une habitude écologique de la CCISM espère pérenniser.

Avec la semaine de la réduction des déchets, les éco-initiatives se multiplient sur le fenua. La CCISM a décidé cette année de mobiliser son réseau de restaurateurs pour mettre en place une opération particulière : « Mon repas malin ». Le principe est que durant la semaine du 20 au 24 septembre, les consommateurs sont invités à se rendre le midi dans leur snack habituel mais cette fois avec leurs boîtes hermétiques et couverts pour emporter leur plat. Le but est donc de réduire au maximum les différents emballages liés à la consommation. Et pour le commerçant cela représente aussi un atout financier, explique la responsable de la cellule action commerciale de la CCISM, Odile Tcheou.

De nombreux restaurateurs se sont déjà inscrits sur la liste des participants. Il n’a pas été difficile pour la chambre de les convaincre, puisque la plupart sont déjà sensibilisés à la réduction des déchets. La CCISM espère, en donnant une visibilité à une telle pratique, qu’elle se répande et devienne une habitude.

Pour motiver les consommateurs, un jeu est organisé : il faut se reprendre en photo ou être pris en photo avec son plat et le poster sur la page Facebook de l’évènement. Un jury choisira la meilleure photo.