OPH : Moana Blanchard s’en va, Sandra Ebb-Trebouta revient

Nommé en 2017 directeur général de l’Office polynésien de l’habitat, Moana Blanchard a demandé au gouvernement d’être relevé de ses fonctions au 31 août. Son ancienne directrice de la gestion du patrimoine, Sandra Ebb-Trebouta a quant à elle démissionné de ses fonctions de directrice de cabinet de Chantal Minarii Galenon seulement deux mois après sa nomination. Ni le Pays ni l’OPH ne précise si ce départ et ce transfert sont liés.

Bientôt trois mois après le scrutin territorial, la valse des cadres publics n’est pas terminée. Dans les derniers jours du mois de juin, le directeur général de l’OPH Moana Blanchard a ainsi demandé au gouvernement d’être relevé de ses fonctions au 31 août. Une démission qui serait préparée de longue date et ne serait donc pas liée au nouveau gouvernement, mais que l’intéressé n’a pas souhaité commenter. Moana Blanchard, qui va bientôt fêter ses 68 ans, avait été nommé à ce poste par Jean-Christophe Bouissou en 2017. Ancien cadre de Rautahi, il avait un temps assuré la présidence du conseil d’administration de l’OPH mais surtout dirigé la Setil pendant de nombreuses années.

Un de perdu, une de retrouvée : comme l’a relevé Tahiti Infos ce lundi, Sandra Ebb-Trebouta devrait, elle, revenir à l’OPH après sa démission du poste de directrice de cabinet de Chantal Minarii Galenon, ministre des Solidarités, mais aussi du Logement, et donc autorité de tutelle de l’OPH. Un départ après seulement deux mois de fonction, donc, et un retour à l’office où elle était jusqu’au mois de mai la directrice de la gestion du patrimoine. Sandra Ebb-Trebouta, qui avait un temps été conseillère technique auprès de Tony Géros puis d’Armelle Merceron, avait aussi assuré la direction par interim de l’OPH pendant quelques mois entre 2013 et 2014.

Ni le gouvernement ni l’OPH ne précise à ce stade si ce départ et ce transfert sont liés.