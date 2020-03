OPH : un programme d’investissement complémentaire de 5,6 milliards de Francs

Le conseil des ministres a acté ce mercredi la programmation complémentaire 2019 des opérations de construction de logements sociaux de l’OPH d’un coût total d’investissement de 5,6 milliards Fcfp, dont 5,4 milliards Fcfp de subvention.

L’Office polynésien de l’habitat lancera six nouvelles opérations concernant l’habitat groupé. Il s’agit pour le Pays de financer des études de construction et de réhabilitation, pour un montant total de 45 millions Fcfp, et des travaux de construction et de rénovation de 79 logements sociaux, pour un montant total estimé à plus de 2,5 milliards Fcfp.

L’opération Vaiopoia à Papara est inscrite au budget du Pays. D’autres opérations telles que Te Ana Mao Nuutere, Tutuapare toutes deux à Faa’a et la rénovation de la cité Mariani à Faaone, transférée par l’État au Pays puis à l’OPH, bénéficieront d’un cofinancement État-Pays dans le cadre du Contrat de projets (2015-2020).

Dans le même temps, le Pays poursuit la production de fare en bois et de livraison d’aides en matériaux à destination de l’ensemble des archipels de la Polynésie pour un montant de 2,85 milliards Fcfp.

Cette programmation s’inscrit dans l’action du Pays en faveur du logement social et de la lutte contre l’habitat insalubre dans le cadre de son plan 3 000 logements sur 3 ans.