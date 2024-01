Oraihoomana Teurura démissionne de l’OPH : « dommage », regrette Chantal Galenon

Oraihoomana Teurura, nommé en septembre dernier à la tête de l’Office polynésien de l’habitat, a remis sa démission à la ministre du Logement. Une décision regrettée par Chantal Minarii Galenon pour qui le jeune cadre, « compétent », avait réussi à « redresser la situation financière » mais eu du mal à s’attaquer à « la gestion humaine » de l’office, peut-être en raison de son « manque de maturité ». Une procédure va être lancée pour trouver un nouveau directeur, le quatrième en moins d’un an pour l’OPH.

Oraihoomana Teurura a posé sa démission mercredi auprès de Chantal Minarii Galenon, comme elle l’a annoncé à nos confrères de Tahiti Infos. Une décision qu’il avait déjà évoquée auprès de la ministre du Logement le 9 janvier, mais qui a tout de même « surpris » la responsable par sa rapidité. Le jeune homme avait été nommé directeur général de l’OPH en septembre dernier, dans un contexte doublement tendu. Sur le plan politique, d’abord, puisque le candidat d’abord choisi par le gouvernement Brotherson, Yan Jambet, avait démissionné une quinzaine de jours après sa nomination après la révélation d’une affaire de détournement de fonds qui l’opposait encore à son ancien employeur. Sur le plan économique, surtout : lors de la nomination de Oraihoomana Teurura, l’office affiche plus de 4 milliards de francs de dette pour une trésorerie d’un peu plus de 400 millions de francs. Malgré le coup de pouce d’un milliard de francs voté par le Pays début novembre, et le lancement de deux audits, la gestion de l’office, établissement qui a du mal à recouvrer ses impayés et à atteindre ses objectifs de production de logements, présente d’importants défis.

« Il faut peut-être un peu plus de maturité »

« Cette démission, je trouve ça dommage parce que j’avais beaucoup espoir en ce jeune directeur, reprend Chantal Galenon. Au niveau du Tavini on veut mettre en valeur des jeunes compétents et Oraihoomana Teurura l’est, il a les compétences intellectuelles. Maintenant, c’est vrai que gérer l’OPH, ça n’est pas facile. » La ministre de tutelle estime que, en quatre mois, ce juriste passé par la direction du Budget, le CHPF et le ministère de Jean-Christophe Bouissou, avant de diriger la Délégation à l’habitat et à la ville à partir de 2021, avait déjà réussi à « rétablir la situation financière de l’OPH ». « Il a bien mené cette mission, maintenant, il fallait passer à la gestion humaine qui était peut-être un peu plus dur et pour laquelle il faut peut-être un peu plus de maturité », précise-t-elle.

« Il n’y a personne au niveau de l’OPH qui est pressenti »

Si certains noms sont déjà évoqués pour remplacer le directeur général démissionnaire – Polynésie la 1ere parle de Bruno Marty, ancien ministre de Gaston Flosse et actuellement directeur de la maîtrise d’ouvrage de l’OPH – Chantal Galenon assure que rien n’est joué. « Ça ne va pas se passer comme ça, s’agace-t-elle. je vais faire un appel à candidatures, je vais réunir un jury avec des membres du conseil d’administration, il y aura des entretiens… Il y a personne au niveau de l’OPH qui est pressenti, je vous le dis franchement. » En attendant, ce sera le directeur adjoint Toriki Ateni qui assurera l’intérim. Oraihoomana Teurura, lui, souhaiterait se trouver, hors de l’office, un rôle « moins opérationnel », et plutôt porté sur la « stratégie », toujours d’après la ministre.