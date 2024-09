Oranges de Tamanu : après la cueillette, place à l’entretien des plateaux

Après une saison 2023 marquée par des accidents tragiques et la fermeture temporaire des plateaux de Tamanu aux visiteurs, l’association pour la protection de la vallée de la Punaruu tire un bilan « assez positif » cette année. La réouverture des sites au public a permis de faire rentrer un peu d’argent dans les caisses. Des recettes qui serviront à mener à bien les campagnes de nettoyage qui démarrent ce samedi, pour lesquelles l’association lance d’ailleurs un appel à bénévoles.

L’association pour la protection de la vallée de la Punaruu dresse un bilan « assez positif » de la saison 2024. Un constat d’ordre général que le secrétaire de l’association, Arikinui Nordhoff, établit sur plusieurs aspects : aucun accident, et encore moins de décès à déplorer, une cueillette d’oranges satisfaisante, mais surtout une rentrée d’argent dans les comptes de l’association grâce à la réouverture de la vallée au public. Pour rappel, l’an passé, un chasseur puis un porteur d’oranges avaient perdu la vie dans la vallée, ce qui avait entraîné la fermeture du site aux visiteurs. « On a fait quelques recettes supplémentaires qui serviront au fonctionnement de l’association… pour l’instant je n’ai pas tous les chiffres, mais c’est déjà mieux que l’an passé », se réjouit le secrétaire. « On a des actions de nettoyage, de lutte contre les espèces envahissantes, on a une pépinière là-haut qu’il faut faire vivre. Nous, les missions, on n’en fait pas deux par an, on en a une quarantaine… donc on a besoin d’argent pour tout ça. »

Et si les finances s’améliorent cette année, l’association a, en revanche, toujours autant besoin de bras pour mener à bien ces campagnes. En juillet dernier, l’association avait évoqué, pour pallier le manque d’implication« de certains porteurs qui profitent » seulement des fruits en saison, d’activer « plusieurs leviers » dans les prochaines années. Elle parlait alors « d’imposer » un certain nombre d’interventions bénévoles annuelles par adhérent. Les choses avancent en ce sens et la règle devrait être fixée lors de la prochaine assemblée générale. En attendant, l’association a lancé sur sa page Facebook un appel aux bénévoles pour ces deux prochaines campagnes. L’une aura lieu ce samedi 28 septembre et l’autre le 5 octobre. « Ce samedi, on a prévu d’aller au plateau de Te Rata pour clôturer notre pépinière, mettre en place le réseau d’arrosage automatique, et rapatrier des plants à l’intérieur. Et le samedi suivant, au fa’a’apu au refuge, pour du débroussaillage. »

« Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues » assure encore l’association. Il faut toutefois avoir « une bonne condition physique » pour participer à ces campagnes, menées et encadrées par des habitués. Le calendrier des campagnes n’est pas figé et les informations sont diffusées au fur et à mesure sur la page Facebook de l’association.