Ori i Tahiti : « On est encore sur un petit nuage »

Le titre tant convoité Madeleine Moua en hura tau et six autres prix pour le meilleur danseur, le plus beau costume végétal, le plus bel aparima ou encore le meilleur raatira tiatia… 2018 est l’année de la troupe Ori i Tahiti.

Après deux participations dans la catégorie professionnelle, le Heiva i Tahiti 2018 est la consécration pour Ori i Tahiti. La troupe a été créée en 2011 et compte aujourd’hui 150 danseurs et musiciens. Ce heiva, la troupe le prépare depuis janvier 2017. Pas étonnant donc qu’en plus du titre en hura tau, Ori i Tahiti ait aussi été récompensée pour son costume végétal, son aparima, son ra’atira tia’tia et son paoa hivinau. Deux jours après le sacre, la présidente de l’association, Audrey Mercier, ne réalise pas encore.

Si Ori i Tahiti a fait sensation pour cette édition du Heiva c’est notamment grâce à un thème fort : Te maohi’e, le maohi tout autre, qui évoque la transmission de la langue. Ce thème porté par des chants et des orero a surement fait la différence.

Vendredi soir la troupe remonte une dernière fois sur la scène de to’ata pour la soirée des lauréats. Après ça Ori i Tahiti va prendre un peu de repos. Pas de participation l’année prochaine, mais des projets, de voyages notamment.