‘Ori Tahiti Nui Compétitions : les meilleurs danseurs du monde réunis

Le week-end des 26 et 27 novembre sera placé sous le signe de la danse tahitienne avec le ‘Ori Tahiti Nui Compétitions. Créé en 2012 par Tumata Robinson et Manouche Lehartel, ce concours de danse tahitienne rassemble les meilleurs danseurs et danseuses de toutes nationalités.

L’association ‘Ori Tahiti Nui organise cette année encore un concours de ‘ori tahiti à l’attention des danseurs solistes ou individuels du monde entier, le ‘Ori Tahiti Nui Compétitions 2022. Pour cette 9e édition au Tahiti By Pearl Resorts, les catégories restent les mêmes : solo jeunes (6 à 17 ans), solo adultes (+18 ans), Mehura (5 pers), ‘Ōte’a (5 pers), duo et World Championship. Au fil des années, le concours s’est développé et a augmenté le nombre de participants. Les danseurs et danseuses des États-Unis, du Japon, du Mexique, d’Italie et d’ailleurs viennent toujours plus nombreux présenter leurs chorégraphies devant le jury. Cette nouvelle édition ne devrait pas faire exception malgré la période Covid qui a interrompu les festivités. « La première année, on avait une centaine d’inscrits et puis ça a grandi avec des artistes du monde entier. En 2019, on a terminé avec plus 300 compétiteurs. Même pendant le Covid, le monde a organisé des concours par le net« , explique Tumata Robinson, l’une des organisatrices.

Dimanche 27 novembre, le Tahiti By Pearl Resorts fera aussi place à la 5e édition du ‘Ori Tahiti Nui World Championship 2022, l’une des catégories qui rassemble les meilleurs danseurs du monde, âgés de 18 à 35 ans. Pour y participer, il faut avoir remporté en 2019, 2020, 2021 ou 2022, la première place overall d’une compétition ou d’un Heiva international ou « online » ; ou avoir remporté la 1ère, 2e ou 3e place de meilleur danseur du Heiva i Tahiti, comme l’explique Tumata Robinson.