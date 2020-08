Oscar Temaru dans la course au Sénat

Surprise parmi les militants Tavini dimanche : au détour d’une conférence sur la pétition actuellement en circulation, Oscar Temaru a déclaré être candidat aux élections sénatoriales du 27 septembre prochain. L’autre candidat du Tavini serait Michel Villar, le conseiller international d’Oscar Temaru.

Dimanche, alors que les militants du Tavini étaient venus entendre Oscar Temaru sur la pétition que le parti indépendantiste fait circuler, le tavana de Faa’a a annoncé qu’il serait candidat aux élections sénatoriales du 27 septembre prochain. L’autre candidat sera Michel Villar, son conseiller international. Devant les caméras de Polynésie La 1ère, il expliquait prendre au mot à la fois Édouard Fritch et Gaston Flosse qui « disent un peu partout qu’ils sont aussi pour l’indépendance de notre pays. »

Lundi matin, selon TNTV et Tahiti-Infos, Oscar Temaru motivait sa décision à la fois par l’injustice ressentie devant les poursuites dont il fait l’objet, et par le désir de sortir le pays de l’ornière économique en usant de la réinscription à l’ONU pour bénéficier de financements des institutions internationales. Qu’un sénateur, ou même deux, sauvent l’économie de leur collectivité serait d’ailleurs un exploit;

Les suppléantes seront désignées samedi

Qu’il ne soit pas possible d’être à la fois maire et sénateur, ou que les suppléants doivent forcément être des femmes pour respecter l‘obligation de parité sont des questions renvoyées par le leader indépendantiste au comité directeur du parti qui doit se tenir samedi prochain. Et qui ne serait d’ailleurs pas unanime pour valider cette nouvelle campagne.

Samedi 29 août, qui est également le jour où Gaston Flosse devait donner une forme plus officielle au Amuitahira’a… Le concept testé pendant la campagne des municipales s’éloigne ainsi à grands pas , à moins de devenir le nouveau nom du parti orange. De toute façon, a déclaré Michel Villar à nos confrères, le Tavini ne souscrit pas à l’idée de pays associé prôné par Gaston Flosse.

Ainsi, en lançant cette candidature qui n’a, mathématiquement, qu’une infime chance de le mener au Palais du Luxembourg, Oscar Temaru prêche surtout pour le chœur. Accessoirement il coupe l’herbe sous le pied de Gaston Flosse d’une part, et de Nuihau Laurey et Sylviane Terooatea qui avaient espéré son soutien aux sénatoriales, d’autre part.