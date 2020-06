Oscar Temaru demande à être reçu par le procureur de la République

Ce lundi matin le leader du Tavini Oscar Temaru s’est présenté à l’entrée du palais de justice de Papeete, demandant à voir le procureur de la République Hervé Leroy.

Accompagné de plusieurs de ses collaborateurs et soutiens, parmi lesquels Moetai Brotherson, Robert Maker, Me Stanley Cross et Ella Tokoragi, Oscar Temaru s’est présenté devant les grilles du palais de justice de Papeete ce lundi matin, demandant à voir le procureur de la République Hervé Leroy. Il souhaite, dit-il, lui « adresser un message ». Il a été nformé que le procureur ne recevait que sur rendez-vous.

Oscar Temaru a subi, la semaine dernière, la saisie de son compte en banque personnel sur lequel étaient déposés 11 millions de Fcfp, prononcée par le juge des libertés qui agissait dans le cadre de l’enquête préliminaire sur la protection fonctionnelle accordée au maire de Faa’a dans l’affaire Radio Tefana, sur des soupçons de « détournement de fonds publics et recel ». Il avait été entendu, ainsi que plusieurs avocats proches de l’affaire Radio Tefana, par la section de recherche de la gendarmerie le 26 mai dernier. Oscar Temaru avait alors accusé l’Etat d’acharnement judiciaire à son encontre.

Dimanche soir, le président du Tavini annonçait sur l’antenne de Polynésie la 1ère son intention d’entamer aujourd’hui une grève de la faim.