Oscar Temaru dénonce la dépendance aux vaccins commandés par la France

Le président du Tavini a donné ce vendredi matin une conférence de presse pour dénoncer « une chaîne d’approvisionnement qui nous est imposée par Paris » alors qu’il aurait fallu, selon lui, fermer les frontières et s’approvisionner ailleurs en vaccins.

Oscar Temaru « déplore les modalités de gestion de la crise sanitaire par les autorités de l’État et celles du Pays qui relaye maladroitement les consignes sanitaires décrétées à Paris. » En mars dernier, dit-il, il souhaitait que la commune de Faa’a prennent avantage de son jumelage avec la ville de Jiangyin pour commander masques et tests. « Malheureusement ça a été bloqué. ‘On attend que ça arrive de France’, nous a-t-on répondu. Et on a vu que la France commandait en Chine. Cette fois-ci je me suis dit, c’est pas possible, on ne va pas rester là à attendre ! »

Et Oscar Temaru, qui s’alarme d’un possible retard de livraison des prochaines dotations de vaccins, voudrait que la Polynésie se fournisse en vaccins en Chine ou en Russie : « Il faut dénoncer les limites de ce statut d’autonomie. »

« Il ne saurait y avoir de réflexe cocorico à l’égard de la santé des Polynésiens » déclare le président du Tavini, alors que les lacunes pronostiquées en Polynésie « sont dues à une chaîne d’approvisionnement unique qui nous est imposée par Paris qui commande des vaccins dans un cadre imposé par l’Union européenne. » « Le Pays est le premier responsable de la santé de son peuple », ajoute Oscar Temaru, et devrait s’affranchir « des centrales d’achat européennes soumises aux pressions des lobbies financiers.

Oscar Temaru cite les pays qui ont fermé leurs frontières, Fidji, Vanuatu, Salomon, en « exemples de maturité » dans la gestion de cette crise. En revanche, la « vaccination en masse « que ces pays auraient décrété selon lui ne semble pas leur donner un avantage particulier : Fidji ou le Vanuatu ne seront pas livrés en vaccins avant juin prochain. Les îles Salomon, qui comptent 660 000 habitants, sont en attente d’une commande de 108 000 vaccins AstraZeneca dont 40% doivent être livrés avant mars, et le reste avant le mois de juin.