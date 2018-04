Oscar Temaru : « J’espère que la participation sera plus importante au second tour »

Le taux d’abstention a augmenté de 9 points à Faa’a, dans le fief d’Oscar Temaru, depuis les territoriales de 2013. Le leader du Tavini se dit tout de même satisfait des résultats obtenus par son parti sur sa commune. Sur l’ensemble de la Polynésie, le comité directeur du Tavini se réunit lundi matin et une grande messe est prévue lundi en fin d’après-midi pour « analyser tous les résultats » et surtout préparer le second tour.

Le tavana de Faa’a et président du Tavini Oscar Temaru affirme être « satisfait », malgré son score bien en dessous du Tapura et du Tahoeraa. Le leader indépendantiste estime que « les résultats qu’on obtient ce soir sont très encourageants » sur la commune de Faa’a. Oscar Temaru annonce qu’il va profiter des deux semaines de l’entre deux tours pour « aller persuader les électeurs et électrices, d’abord dans notre commune de Faa’a, et surtout ici aux îles du Vent ». En effet, le taux d’abstention à Faa’a a encore augmenté depuis les territoriales de 2013. Il était de 35,15% et il est monté à 40,73% dimanche. Malgré les critiques en interne au Tavini sur le vote des jeunes, le leader indépendantiste affirme que ces derniers se sont mobilisés pour cette élection : « j’ai vu beaucoup de jeunes venir voter alors que je ne les avais jamais vu voter ».