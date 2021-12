Ouverture de 6 concours de la fonction publique

Les inscriptions pour 6 concours de la fonction publique sont ouvertes du 10 décembre 2021 au 10 janvier 2022. Elles sont à effectuer en ligne sur le site de la DGRH ou physiquement dans ses locaux à Papeete. Dans les îles, c’est le personnel des circonscriptions administratives qui en est chargé.

Le Pays a annoncé aujourd’hui l’ouverture de six concours de la fonction publique à partir du vendredi 10 décembre et jusqu’au 10 janvier 2022. Il y a 16 postes de personnel infirmier de catégories A et 62 de catégorie B, 36 postes d’assistants socio-éducatifs de catégorie B, 132 adjoints administratifs de catégorie C dont 112 en externe et 20 en interne, 49 secrétaires médicaux de catégorie C et 75 agents techniques de catégorie C dont 69 en externe et 6 en interne.

Inscriptions en ligne mais aussi via les circonscriptions dans les îles

Les dossiers d’inscription sont à remettre en ligne sur le site internet de la DGRH ou alors dans ses locaux pour ceux qui n’ont pas accès à internet. Dans les îles il faut se rapprocher du personnel de votre circonscription. Pour les îles Sous-le-Vent c’est à Raiatea à Uturoa, pour les Australes à Tubuai et également aux Marquises à Nuku Hiva, Hiva Oa et Ua Pou en étant muni d’une clé USB. L’âge minimum pour s’inscrire est de 18 ans accomplis au 1er janvier 2022, et la limite d’âge maximale pour se présenter aux concours externes est fixée à 62 ans au 1er janvier 2022.

