Ouverture de la vaccination au 12-18 ans : et en Polynésie ?

Les jeunes âgés de 12 à 18 ans pourront se faire vacciner à partir du 15 juin, a annoncé le Président Emmanuel Macron, ce mercredi. En Polynésie, le gouvernement attend la publication officielle de l’avis de la Haute autorité de santé puis les dispositions juridiques prises par l’État, avant de décider quoi que ce soit.

Les jeunes de 12 à 18 ans pourront se faire vacciner contre le Covid-19 à partir du 15 juin, a annoncé mercredi Emmanuel Macron à Saint-Cirq-Lapopie (Lot). Le Président a expliqué que la décision de lancer la vaccination des adolescents avait été prise au cours du conseil de défense qui s’est tenu dans la matinée de mercredi à l’Elysée. Le même jour, la Haute autorité de santé (HAS) a rendu un avis sur la vaccination des 12-15 ans. Elle doit le communiquer jeudi matin, après le feu vert de l’Agence européenne des médicaments (EMA) à l’utilisation du produit de Pfizer/BioNTech pour cette tranche d’âge.

En Polynésie française, le gouvernement attend la publication officielle de l’avis, les dispositions juridiques de l’État, avant de décider quoi que ce soit. Mais le ministère de la Santé suit les recommandations de la Haute autorité de santé et on peut donc penser qu’il suivra celle-ci. La possibilité de vacciner les enfants permettra peut-être d’accélérer la campagne de vaccination et d’atteindre l’immunité collective plus rapidement. Lundi 31 mai, 17,3% des Polynésiens (soit plus de 48 000 personnes) étaient pleinement vaccinés et 11 000 personnes étaient dans l’attente d’une seconde dose (lire ici).

Au total, depuis le début de la campagne de vaccination en France, 26,1 millions de personnes ont reçu au moins une injection de vaccin (39,1% de la population totale), dont 11,2 millions de personnes ont reçu deux doses (16,7% de la population totale).