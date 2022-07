Ouverture du 137e synode de l’Église protestante ma’ohi

Le 137e synode de l’Église protestante ma’ohi s’est ouvert ce dimanche matin à Vaitupa. Une semaine de réflexion consacrée à l’identité ma’ohi, en écho au concept de « citoyenneté polynésienne » ou « citoyenneté ma’ohi » qui fait son chemin dans les esprits, quelle que soit l’appartenance politique.

François Pihaatae, le président de l’Église protestante ma’ohi, explique que le principal thème de réflexion proposé aux fidèles cette semaine est tiré du chapitre IV de l’Évangile selon Saint Jean, dans lequel Jésus dit à la femme samaritaine : « celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. »

Pour lui, le thème de l’indépendance tel qu’il est envisagé par l’Église est une question d’identité, de « reconnaissance en tant que peuple », « mais dans le sens biblique », dit-il, et non pas une revendication politique. « Mais c’est vrai que maintenant, tout le monde en parle, ajoute François Pihaatae, même les autres groupes politiques qui parlent de citoyenneté polynésienne, de citoyenneté ma’ohi, ce n’est plus un thème qui fait peur aux gens. »

Il en sera question durant la semaine qui vient au sein des groupes de réflexion biblique, « et de tout ce qui nuit à l’identité ma’ohi, à la culture ma’ohi. Le vrai sens, c’est qu’on met au centre le peuple », conclut le président de l’EPM. Sur un plan plus pratique, le synode réfléchira aussi aux thèmes qui affectent la vie des Polynésiens, comme le nucléaire et la vie chère.

Sur cette façon de l’EPM d’aborder le thème de l’indépendance, Oscar Temaru, présent toute la matinée, renchérit : « C’est un droit sacré. On dit que c’est l’économie qui dicte le politique. J’ai toujours dit le contraire, c’est le politique qui doit dicter l’économie. »