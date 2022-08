Ouverture officielle de la Tahiti Pro… en attendant la houle

La dixième et dernière étape du WSL Championship Tour qui a lieu à Teahupo’o est officiellement ouverte. Le « first call » sera donné jeudi 11 août à 7 heures, mais les prévisions sont plutôt en faveur d’un début de compétition aux alentours du 15 pour les dames et le 17 pour les hommes. Ce retour de la compétition après deux ans de Covid sera l’occasion d’échanges entre Tony Estanguet, président de Paris 2024 et la WSL en vue des JO 2024 à Teahupo’o.

Les 24 hommes et 12 femmes qui participent à l’Outerknown Tahiti Pro sont prêts, ils attendent la vague de Teahupo’o qui doit montrer sa « puissance inégalée sur le Tour mondial de surf » à partir du 15 août. Mais en attendant, le coup d’envoi officiel a été donné ce mercredi avec la cérémonie qui a réuni le ministre de la Jeunesse et des sports, la Fédération tahitienne de surf, la WSL et la commune de Taiarapu devant un spectacle de danse. L’occasion pour le Pays et les organisateurs de remercier les riverains qui accueillent l’événement et qui accueilleront aussi les JO 2024.

Des enjeux sportifs et logistiques

La dixième étape du WSL Championship Tour compte trois Polynésiens ayant obtenu une wildcard, qui affronteront les meilleurs surfeurs du CT. C’est une réussite en soi pour Pascal Luciani, event manager de la WSL à Tahiti. Vahine Fierro sera par exemple confrontée à Carissa Moore, n°1 mondiale. Michel Bourez aura en face de lui Jack Robinson, n°2 au classement du CT. Et Kauli Vaast lui affrontera dès le round d’ouverture Ethan Ewing, troisième au classement du CT 2022. Quoi qu’il en soit ils devront attendre la houle qui est annoncée à partir du 15 août, « de bonne augure pour les dames » estime Pascal Luciani, avec « du spectacle » promis pour les derniers jours de compétition chez les hommes. La finale du WSL CT – Ripcurl WSL Final – aura ensuite lieu en Californie du 8 au 16 septembre prochains.

Et puis cette compétition qui revient après deux années d’interruption promet d’avoir du succès, elle est d’ailleurs diffusée en direct sur la page Facebook de la WSL. C’est aussi l’occasion idéale pour appréhender les épreuves de surf des JO 2024 et leurs enjeux logistiques. Infrastructures, gestion de la compétition, occupation du site… Tony Estanguet, président du comité organisateur de Paris 2024, doit échanger avec la WSL durant l’Outerknown Tahiti Pro, pour « mettre en commun pas mal de choses pour que cette compétition soit une belle réussite » explique Pascal Luciani.