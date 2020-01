Pacific Mobile Telecom fête ses 100 000 abonnés

Créé en juin 2013, Pacific Mobile Telecom, l’opérateur de téléphonie mobile sous licence Vodafone, vient de fêter ses 100 000 abonnés. L’occasion pour Patrick Moux, son directeur, de faire le bilan de cette success story. De trois personnes à l’origine, la société compte actuellement plus de 160 employés.

« Après sept ans de galère, de combats, on a atteint les 100 000 abonnés en décembre et désormais on en est à plus de 104 000 », s’enorgueillit Patrick Moux qui voit dans ces chiffres, « une réussite exemplaire dans le domaine de la téléphonie mobile ».

Et il ne compte pas s’arrêter là. Vendredi verra l’ouverture d’une nouvelle boutique avenue du Prince Hinoi, et la semaine prochaine, Vodafone proposera de nouvelles offres, tant pour les nouveaux venus que pour les anciens abonnés. « C’est un cadeau que l’on fait à tout le monde pour montrer que 2020 est une nouvelle année pour nous. »

Outre la téléphonie mobile, Vodafone s’est aussi lancé depuis deux ans dans la fourniture d’accès à Internet. À ce jour ce service compte plus de 7 000 abonnés, « une performance intéressante » selon Patrick Moux. Revenant sur le chemin parcouru, il avoue qu’il ne s’attendait pas à voir tant d’obstacles se dresser sur sa route.

Patrick Moux qui n’a de cesse de répéter que le succès de Vodafone, il le doit aux Polynésiens, a tenu à marquer le coup en offrant à la 100 000e abonnée un voyage pour deux personnes à Las Vegas ainsi qu’un Smartphone, et les 99 999e et 100 001e abonnées recevront chacune un smartphone.