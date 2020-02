Pacific Petroleum rentre dans le top 3 des poids lourds de l’économie

Le nouveau numéro du magazine économique annuel Dixit 2020 est en kiosque depuis lundi. On y retrouve notamment le fameux classement des 200 premières entreprises de Polynésie. Sans trop de surprises, c’est Air Tahiti Nui qui arrive en tête du classement par chiffre d’affaires, suivi par EDT Engie. En revanche, du changement à la troisième place avec la sortie de la Brasserie et l’arrivée de Pacific Petroleum Services. En effectifs, Air Tahiti est toujours le plus gros employeur du fenua.

Chaque année, la nouvelle parution du Dixit permet de réaliser un tour d’horizon des poids lourds de l’économie locale et aussi d’en prendre la température. Le magazine récolte en effet les données de l’ISPF et les informations remises par les entreprises pour établir le classement des 200 premières entreprises du fenua. Ici, il s’agit des chiffres de 2018, avec une estimation des chiffres pour 2019.

Au classement par chiffre d’affaires, et en mettant de côté les groupes, Air Tahiti Nui conserve la première place avec 34,5 milliards de chiffre d’affaires en 2018, suivi toujours de loin par EDT-Engie (20,8 milliards). Du mouvement à la troisième place où la Brasserie de Tahiti se place en 4e position (14 milliards) pour laisser la place à Pacific Petroleum Services, Shell sur le fenua, (16,8 milliards). La compagnie inter-îles Air Tahiti complète le classement, suivie de Petropol, Total, Vini – ou plutôt Onati – Carrefour Punaauia, et la Cedis, comme cela était le cas pour le classement de 2016.

Par groupe cette fois, si Air Tahiti Nui reste en tête, le reste du classement revêt un nouveau visage avec EDT Engie et ses filiales en 2e position (28,8 milliards), suivi de la Brasserie de Tahiti et ses sociétés (21,7 milliards) et enfin Carrefour (17,5 milliards), pourtant deuxième en 2016.

Par effectifs cette fois, Air Tahiti reste premier avec 950 employés, Air Tahiti Nui suit (780), puis la Caisse de Prévoyance Sociale qui passe devant EDT Engie (526). L’entreprise de travaux publics Boyer (500) et la Banque Socredo (468) complètent le classement.

Les effectifs par groupe subissent eux aussi quelques modifications. Ainsi l’InterContinental perd son statut de leader (857) pour laisser la plus haute marche à la Brasserie de Tahiti (1 078), suivie par Air Tahiti, puis Air Tahiti Nui, EDT Engie et ses filiales (760), et enfin le groupe Carrefour (656).