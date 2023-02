La 48e édition des César a récompensé deux fois le film d’Albert Serra, Pacifiction : tourment sur les îles, tourné à Tahiti. Benoît Magimel remporte le César du meilleur acteur pour son interprétation du haut-commissaire, et Albert Tort celui de la meilleure photographie.

Benoit Magimel est ainsi récompensé pour la deuxième fois consécutive – une première dans l’histoire. « Je ne pensais pas avoir autant de liberté comme acteur sur ce film, que c’était possible d’être aussi libre », a-t-il déclaré en tenant la fameuse statuette dorée dans les mains . « Ce soir est un moment assez fou » avouait l’acteur dans discours plein d’émotion. Le film d’Albert Serra avait été reçu 9 nominations cette année.

Benoit Magimel compte presque 70 films à son actif, et de nombreuses récompenses parmi ses succès : un César du meilleur acteur en 2022 pour De son vivant d’Emmanuelle Bercot, un César pour le meilleur second rôle dans La tête haute en 2016, un prix d’interprétation masculine à Cannes pour La pianiste en 2001.

Vendredi soir à l’Olympia, sous la présidence de Tahar Rahim, la cérémonie était présentée pour la toute première fois par un groupe de neuf comédiens : Emmanuelle Devos, Léa Drucker, Eye Haïdara, Leïla Bekhti, Jérôme Commandeur, Ahmed Sylla, Jamel Debbouze, Alex Lutz et Raphaël Personnaz.

C’est La Nuit du 12, réalisé par Dominik Moll, qui a brillé lors de cette 48e cérémonie. Le long-métrage a reçu six César, dont le César du meilleur film, la plus prestigieuse des récompenses, ainsi que celui de la meilleure adaptation et celui du meilleur second rôle masculin. Autre grand moment de la soirée : le sacre de Virginie Efira qui a remporté le César de la meilleure actrice pour son rôle dans Revoir Paris, film dans lequel elle jouait avec un certain… Benoît Magimel. Le film de Louis Garrel, L’Innocent, grand favori de la soirée, a remporté « seulement » deux César : celui du meilleur scénario original et celui de la meilleure actrice dans un second rôle, attribué à Noémie Merlant.

Avec Europe1