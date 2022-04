Pacifiction – Tourment sur les îles, le film du réalisateur Albert Serra tourné en Polynésie avec Benoît Magimel et Sergi Lopez, fait partie de la sélection officielle du 75e Festival de Cannes.

Tourné en 2021 en Polynésie avec pour titre de travail « Bora Bora », le film du réalisateur espagnol Albert Serra fait partie, sous le titre Pacifiction – Tourment sur les îles des trois films supplémentaires ajoutés hier à la compétition officielle au prochain Festival de Cannes qui se tient du 17 au 28 mai prochains. Le film et son réalisateur sont très attendus : en 2019, avec Liberté, il avait remporté le prix du jury de la sélection « Un Certain regard » à Cannes.

Le synopsis, tout juste révélé par Les Films du Losange qui distribuent le film : à Tahiti, le haut-commissaire (Benoît Magimel) vêtu de costumes couleur crème et de lunettes de soleil, prend en permanence le pouls de la population locale dont la colère menace de se réveiller. Particulièrement parce qu’une rumeur insistante parle de la présence d’un sous-marin qui annoncerait la reprise des essais nucléaires français. Sergi Lopez joue le rôle du propriétaire d’une boite de nuit miteuse, et Cécile Guilbert celui de la maîtresse du haut-commissaire, une écrivaine « symbole du snobisme parisien ».

« Je voulais parler du monde contemporain, mais dans une atmosphère plus exotique, en dehors de l’habituel contexte urbain et bourgeois », a déclaré Albert Serra au magazine espagnol Fotogramas. Beaucoup des contradictions du monde d’aujourd’hui ressortent de manière plus évidente dans des endroits comme Tahiti, car ce sont des sociétés dans lesquelles la nouveauté arrive soudainement et contraste avec la tradition qui survit encore. Les valeurs morales du présent s’opposent aux valeurs déjà établies. »

Cette coproduction française, espagnole, allemande et portugaise affiche une durée de près de 3 heures.