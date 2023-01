La 28e cérémonie des Lumières de la presse internationale, sorte de Golden Globes à la française, a distingué par trois fois Pacifiction – Tourment sur les îles, le thriller d’Albert Serra tourné au fenua, avec plusieurs acteurs polynésiens. Meilleure mise en scène, Meilleure image et Meilleur acteur… De très bon augure pour les Césars, le mois prochain.

Ça n’est pas la Palme d’or, mais c’est tout de même « un grand honneur » pour l’équipe de Pacifiction – Tourment sur les îles. Le film d’Albert Serra, tourné au fenua avec plusieurs acteurs polynésiens, dont la révélation Pahoa Mahagafanau, fait partie des grands vainqueurs de la 28e cérémonie des Lumières de la presse internationale, qui a eu lieu lundi soir au Forum des images à Paris. Une remise de prix qui, à l’image des Golden Globes américains, s’appuient sur les votes des critiques de cinéma, plutôt que sur ceux des acteurs, producteurs, auteurs et autres techniciens du grand écran, qui élisent les lauréats des Césars français ou des Oscars américains. L’académie des Lumières est certes encore peu connue du grand public, mais sa cérémonie annuelle est très courue dans le milieu audiovisuel. Ces trophées des critiques sont en outre une source importante de pronostics pour la cérémonie des Césars, dont les nominations sont attendues le 24 janvier, un mois avant la cérémonie de remise des prix.

Une pensée pour tous les « résistants » polynésiens

Albert Serra, son équipe et son « thriller paranoïaque au paradis » avaient créé l’évènement au festival de Cannes, et s’étaient attiré des critiques dithyrambiques, mais étaient repartis de la Croisette sans Palme d’or ni aucun prix. Un juste retour des choses, donc, pour le réalisateur espagnol qui a remporté le très convoité prix Lumière de la mise en scène. Son chef opérateur, Artur Tort, repart avec le prix de l’image. Mais le plus applaudi de la soirée, ce lundi, aura sûrement été Benoit Magimel, Lumière du meilleur acteur 2023 pour son personnage de haut-commissaire muté en Polynésie pour gérer une rumeur de reprise des essais nucléaires dans le Pacifique. Lors de la réception du trophée, il a bien sûr remercié toute l’équipe de Pacifiction, et pour « l’espace de liberté incroyable » que lui a offert ce tournage au fenua. Mais il a surtout adressé une « pensée pour les Polynésiens ».

« Pour ce peuple et tous ceux que j’ai rencontré là bas, et à tous les résistants, parce qu’ils ont vécu une véritable tragédie, ça m’a beaucoup touché et ça m’a permis de construire ce personnage un peu étrange », a expliqué l’acteur de 48 ans, désormais parmi les favoris pour le César, le 24 janvier.