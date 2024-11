Padel : l’AS Phénix mise sur le tourisme sportif

Quatre nouvelles pistes de padel, toutes en indoor, ont été inaugurées hier par l’AS Phénix. Le club, précurseur de la discipline au fenua, regarde désormais vers des horizons plus élargis. A commencer par l’organisation, fin avril, de la première édition de la Coupe du Pacifique, destinée à développer un « padel tourisme ».

« C’est une première dans le Pacifique », s’enthousiasme Alain Siu. Le président de l’AS Phénix a inauguré samedi quatre nouvelles pistes, inédites dans la région, car elles sont toutes couvertes. « Une hauteur de 10 mètres, c’est vraiment fantastique, digne des plus grands tournois mondiaux, on est presque à Bercy là », sourit le dirigeant. Depuis 2022, année de construction des deux premières pistes, le club compte près de 750 licenciés en padel, sport de raquette à la popularité croissante dans le monde. « Avec les quatre courts indoor on va certainement franchir la barre des 1 000. On n’a jamais vu ça ». Avec sa toiture, Phénix mise sur un public « autour de la cinquantaine, qui ont dépassé leur capital soleil et qui ont peur des activités en extérieur ».

Vendre la destination Tahiti-Moorea et la pratique du padel au fenua

Ces nouvelles installations, seront prochainement voisines de trois futurs terrains en extérieur, soit douze au total pour le club. Ils permettront à la structure de Punaauia d’organiser, fin avril, la première Coupe au Pacifique, notamment avec des joueurs calédoniens et australiens, mais aussi des Français ou des Espagnols. Une centaine de pratiquants sont attendus. « Phénix innove un peu, même si le golf l’a un peu fait, sur les événement de sport-tourisme. Au Maroc ou à Monaco, les gens se déplacent pour le padel et en même temps pour le tourisme. Donc on veut vendre la destination Tahiti- Moorea et le padel en même temps », poursuit Alain Siu. Selon qui, plusieurs pays souhaitent déjà « venir en délégation », en joignant le sport à la découverte du fenua, « même si c’est assez couteux, ils sont partants ».

Dans le même temps, l’association sportive veut continuer à hausser le niveau local. Un joueur espagnol est arrivé sur le territoire il y a deux semaines, pour donner des leçons aux enseignants et aux joueurs tahitiens pendant trois mois. « C’est très apprécié », assure Alain Siu. Un engouement qui motive les autres clubs : l’AS Dragon a investi pour deux terrains, tandis que la mairie de Pirae en fait construire cinq à Pater. Du côté de Phénix, « on fait faire une pause » une fois les douze pistes atteintes… mais d’autres travaux sont prévus : « on va installer quatre nouveaux courts de tennis aux normes Australian Open », dans l’optique des Jeux du Pacifique de 2027 à Tahiti.