Padel : Léa Godallier championne de France pour la quatrième fois

Associée à Alix Collombon, la Tahitienne Léa Godallier a décroché son quatrième titre de championne de France de padel, ce week-end à Strasbourg. Déjà titrées lors des trois précédentes éditions, les deux joueuses l’ont emporté dans la douleur, après s’être toutes les deux blessées en finale.

Les championnats de France de padel, discipline de raquette en plein essor, se déroulaient ce week-end à Strasbourg. Triples championnes sortantes, mais aussi récemment médaillées de bronze aux championnats d’Europe, la Tahitienne Léa Godallier et sa partenaire Alix Collombon ont assumé leur statut, en décrochant un nouveau titre face aux trente meilleurs duos français. Ce qui n’a pas été de tout repos, puisque la finale leur a donné du fil à retordre, notamment physiquement : Léa Godallier s’est tordu la cheville en début de match et Alix Collombon a ressenti une douleur au poignet dans le deuxième set.

« À un moment, on s’est dit est-ce qu’on pense à la carrière internationale ou est-ce qu’on donne tout pour ce titre? Mais on est des championnes toutes les deux, on est trop compétitrices, on a tenu jusqu’au bout. On ne pouvait pas jouer à 100%. Notre équipe, notre mental, étaient plus forts que tout aujourd’hui et je suis très heureuse d’être Championne de France pour la 4e année consécutive, en plus pour la première fois avec mon fils au bord du terrain! », souligne celle qui a parfaitement géré son après-grossesse, moins de huit mois après la naissance de son premier enfant.

L’année sportive de Léa Godallier est loin d’être terminée, puisqu’elle va prochainement concourir dans la célèbre enceinte de Roland-Garros, lors du Paris Major Premier Padel début octobre, avant de s’envoler vers le Qatar en novembre, pour les championnats du monde.