Paea : les services techniques rappelés au travail ce 3 janvier à cause des intempéries

Après les fortes pluies tombées dans la nuit de jeudi à vendredi, plusieurs quartiers de Paea ont subi des inondations. Les agents des services techniques, initialement en congé pour la trêve des fêtes, ont été mobilisés dès l’aube pour intervenir notamment à Tiapa où le libre-service a été innondé. Ils ont prêté main forte aux propriétaires d’une habitation sous les eaux à Papehue mais ont aussi dû déboucher un ruisseau qui menaçait de déborder près de l’ancien Snack bébé vers Orofero.

Dans le quartier de Tiapa, les fortes précipitations ont causé l’inondation complète du libre-service et de son parking. Les pompiers sont intervenus dès 6 heures du matin pour évacuer l’eau qui avait envahi les lieux, endommageant également une partie des stocks du commerce. Selon la mairie, cet incident est dû à « un tuyau d’évacuation » des eaux pluviales trop étroit pour contenir la quantité d’eau tombée en peu de temps. Le magasin a été contraint de fermer ses portes ce vendredi matin mais la direction assure mettre « tout en oeuvre pour rétablir la situation dans les meilleurs délais » et que « la réouverture se fera dès que les conditions permettront un accueil optimal ».

Papehue : une habitation sinistrée

Et puis les intempéries n’ont pas épargnés le quartier de Papehue. Si la rivière n’est pas sortie de son lit, l’eau a atteint plusieurs habitations, dont l’une a été particulièrement affectée. Les agents de la commune ont rapidement été dépêchés pour sécuriser les lieux et prêter main forte à la famille sinistrée. Dans la zone de Orofero, près de l’ancien snack Bébé, un petit ruisseau obstrué par du sable menaçait de déborder mais les agents des services de voirie et hydraulique ont œuvré pour déboucher le cours d’eau. Initialement en congés pour la trêve des fêtes, les agents des services techniques de Paea ont été rappelés par le maire Tony Géros pour faire face à ces intempéries. Aucun autre incident majeur n’a été signalé dans la commune mais les autorités restent vigilantes et prêtes à intervenir.