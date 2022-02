Palmarès 2022 des universités : l’UPF au fond de la classe

Le magazine L’Étudiant publie son palmarès annuel des universités françaises, et l’Université de la Polynésie française est classée 64e sur 68 établissements. Mais obtient une honorable 37e place en sciences et santé.

Avec un taux de réussite général, en licence, de 17,5% en trois ans, l’Université de la Polynésie française reste dans le fond du classement, à la 64e place sur 68 établissements d’enseignement supérieur. C’est 1,3 point en-dessous de l’objectif pourtant modeste fixé par le ministère de l’enseignement supérieur.

Les résultats s’améliorent avec une année de redoublement : à 4 ans, le taux de réussite affiché par l’UPF passe alors à 26,6%. C’est mieux, mais c’est aussi 3,3 points en-dessous des attentes.

Les 4 meilleures universités affichent un taux supérieur à 40% de réussite : Angers en tête avec 49,9%, suivie des universités de Corse, Poitiers et Paris1.

L’UPF montre toutefois de meilleurs résultats en licence de sciences et santé, prenant la 37e place avec des taux de réussite de 25,2% à trois ans et 36,9% à quatre ans. Mais c’est toujours en-dessous des objectifs. Là aussi, c’est Angers qui tient la tête du classement (45,3% et 59,1%).

En économie et administration économique et sociale, l’UPF se clase 55e sur 68. Le taux de réussite à 3 ans est de 10,6%, et de 13,6 à quatre ans, 6,6 points en-dessous des objectifs.

En arts, lettres, langues et SHS (sciences humaines et sociales), c’est une 59e place pour l’UPF, avec un taux de réussite à 3 ans de 19,6% et, à quatre ans, de 29,9%, là aussi sans atteindre les objectifs du ministère. Là aussi Angers est en première place avec des taux de 54,9% et 63,4%.

Enfin, en droit et sciences politiques, l’Université de la Polynésie française n’a pas fourni les données permettant de la classer. C’est l’université de Lyon2 qui montre les meilleurs résultats (59,2% à trois ans, 75,8% à quatre ans).