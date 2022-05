Dans le cadre du Plan de sauvegarde du pouvoir d’achat et de la lutte contre la vie chère, le gouvernement met à disposition de la population l’application « Panier Futé ». Pour l’instant, l’application n’est disponible que pour les appareils Android, elle le sera bientôt sur Apple Store.

Cette application permet de disposer, sur son smartphone, des prix pratiqués par les commerces sur les fruits et légumes, les produits alimentaires et d’autres produits du quotidien. Ainsi, à partir des données fournies par l’application, le consommateur devient acteur de son budget : il peut faire jouer la concurrence et choisir les distributeurs pratiquant les meilleurs prix. Cette application concourt ainsi à la transparence et à la lutte contre la vie chère.

Rappelons que, depuis 2015, les prix sont libres, sauf en ce qui concerne les PPN et les PGC. Seul le jeu de la concurrence incite les commerçants à pratiquer des prix plus bas pour attirer les consommateurs. Le premier contrôleur des prix est le consommateur lui-même, qui se détournera des prix trop élevés.

En parallèle du lancement de l’application, le ministère de l’Économie et des Finances mène une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux, en télévision et radio et dans l’espace public pour inciter le consommateur à mieux gérer son budget dans l’optique d’accroitre son pouvoir d’achat.

