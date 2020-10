Papeete élargit la zone de port du masque obligatoire au « grand centre-ville »

La mairie de Papeete est bien décidée à « venir en appui » des mesures sanitaires décidées par l’État. Michel Buillard, qui « s’attendait » et n’était pas opposé à un couvre-feu, a annoncé ce matin plusieurs mesures de lutte contre l’épidémie. Et notamment l’extension du port du masque au « grand centre-ville », de la base marine au stade Bambrige.

L’obligation de port de masque en extérieur était jusqu’à présent limité à l’hyper centre, autour du marché et du centre Vaima. Quand les arrêtés seront publiés, une zone courant de la base militaire et de la gare maritime jusqu’au stade Willy Bambridge sera concernée. Le tavana a aussi annoncé que, pour faire respecter au mieux le couvre-feu, une structure d’accueil supplémentaire allait être mise en place à Fare Ute pour accueillir les SDF. « On s’était préparé à l’arrivée d’une deuxième vague », précise Michel Buillard.

Dans son intervention, ce matin, le Haut-commissaire avait cité, comme exemple de soirées « à haut risque », des bingos qui s’organisaient dans certains quartiers de Papeete. Le couvre-feu aidera-t-il la mairie a mieux contrôler ce genre d’évènements ? « On a pas attendu les décisions de l’État pour agir », répond le maire, qui était favorable à un couvre-feu, mais « plutôt à partir de 22 heures ». De Vaitavatava à Tipaerui en passant par Mama’o les équipes de la mairies « font tout pour limiter la propagation de l’épidémie ». Si Papeete est la commune où sont recensés le plus de cas actifs, le tavana estime que ces équipes ont des résultats dans certains quartiers.

À noter que la marché de Papeete restera ouvert, mais seulement à partir de 6h30. Le maire déconseille les rassemblements familiaux pour la Toussaint et appelle plus généralement ses administrés à « la responsabilité » et au bon sens : si le couvre-feu n’entre en vigueur que samedi soir, des fêtes et grands repas vendredi doivent être proscrits.