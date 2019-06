Papeete et Nouméa jumelées

Les maires de Papeete et Nouméa, Michel Buillard et Sonia Lagarde, ont officialisé le jumelage de leur ville par la signature d’une charte ce lundi à la mairie de Papeete.

« Depuis quelques années, les deux villes ont entamé des discussions et des échanges en vue d’un rapprochement. Elles sont particulièrement soucieuses de placer, au cœur de leurs relations d’échange, le développement durable, le tourisme, l’éducation, le sport, l’héritage culturel de chacun, les flux et soutiens économiques, ainsi que l’amitié et la solidarité entre les deux communes et leurs habitants, » indique un communiqué de la mairie de Papeete.

« Les Océaniens doivent se serrer les coudes, surtout les francophones. Toute démarche de rapprochement va dans le bon sens » a confié Tavana Michel Buillard, rappelant les « liens très forts, des liens plus émotionnels et des attaches familiales » qui existent entre les deux villes. Pour Sonia Lagarde, « les Tahitiens font partie intégrante de la Nouvelle-Calédonie ». Ce jumelage constitue par conséquent « un enrichissement mutuel favorable au rayonnement de nos deux capitales. Il ne s’agit pas d’un jumelage folklorique, mais d’un jumelage qui a du sens. Notre intérêt est de développer cette francophonie dans une partie du monde si éloignée de la France ».

Une expo photo à la mairie

Des échanges se tiendront cette semaine entre Papeete et Nouméa, concernant les projets d’aménagement de la capitale (boulevard Pomare, esplanade Chirac, terminal de croisière, assainissement des eaux usées…). Les programmes de lutte contre la délinquance, de la cohésion sociale, des actions de proximité en faveur de la jeunesse et des quartiers de Papeete seront présentés, avec notamment des visites sur site des maisons de quartier de Pinai à Tipaerui et de Pape Ora à Titioro.

À l’occasion de ce jumelage, la ville de Papeete a installé au premier étage de la mairie, jusqu’au 17 juin, une exposition photos destinée à valoriser les similitudes historiques entre les deux capitales.

Après Nice en novembre 2009 et Changning en août 2014, Nouméa est, en juin 2019, la troisième ville sœur de Papeete.

Avec communiqué